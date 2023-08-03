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00:07, 3 августа 2023Наука и техника

Раскрыта причина исчезновения гигантских кратеров на Земле

Journal of Geophysical Research: гигантские кратеры исчезают из-за эрозии

Фото: Frank Bienewald / LightRocket via Getty Images

Ученые Западно-Капского университета в ЮАР выяснили, что эрозия за миллиарды лет почти полностью уничтожает даже гигантские кратеры, возникшие при падении астероидов на Землю. Причина их исчезновения раскрывается в научной работе, опубликованной в Journal of Geophysical Research: Planets.

Исследователи изучили одну из древнейших ударных структур на Земле — астроблему Вредефорт в Южной Африке. Этот крупный кратер имеет диаметр около 300 километров и образовался около двух миллиардов лет назад при падении астероида диаметром 20 километров. Во время удара кора и мантия в этом месте приподнялись, образовав долговременный купол. Дальше от центра располагались гряды горных пород, но эрозия привела к тому, что на поверхности остался полукруг невысоких холмов к юго-западу от Йоханнесбурга в центре астроблемы, а за его пределами геофизические доказательства удара отсутствуют.

Ученые взяли образцы горных пород на расстоянии до 22 километров от центра кратера и проанализировали их физические свойства, чтобы найти различия в плотности, пористости и химическом составе между затронутыми и нетронутыми породами. Было также смоделировано само событие удара и то, как оно повлияло на физику горных пород и минералов. Оказалось, что хотя некоторые импактные расплавы и минералы остались, породы на внешних гребнях структуры Вредефорт были практически неотличимы от ударных пород.

По словам авторов, это был не тот результат, который они ожидали. Результаты указывают на то, что шансы найти погребенные астроблемы возрастом более двух миллиардов лет совсем не велики из-за влияния вертикальной эрозии (вплоть до 10 километров вглубь). Так, гигантский ударный кратер, возникший в архее, должен находиться в необычных условиях, чтобы сохраниться до сегодняшнего дня.

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    Александр Еникеев
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