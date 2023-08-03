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19:46, 3 августа 2023Среда обитания

Россияне назвали приемлемую для покупки дачи сумму

Rambler&Co и «СберСтрахование»: 42% россиян готовы потратить на дачу более 3 млн

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Почти половина (42 процента) россиян готова потратить на покупку дачи более трех миллионов рублей. К такому выводу пришли аналитики медиахолдинга Rambler&Co и «СберСтрахования», пишет «Газета.ru».

По данным исследователей, другие 16 процентов опрошенных готовы выложить за покупку дачи сумму от одного до трех миллионов рублей. 26 процентов респондентов сочли приемлемой сумму от 500 тысяч до миллиона рублей, а оставшиеся 16 процентов — менее полумиллиона рублей.

Авторы опроса также рассказали, что за последние два года 21 процент участников задумывались о приобретении дачи. 28 процентов респондентов сообщили, что уже обладают соответствующей недвижимостью. Чуть более половины — 51 процент опрошенных — не собираются тратить деньги на покупку дачи. Основной целью приобретения дачи большинство (76 процентов) назвали организацию отдыха.

Наиболее приоритетным критерием выбора дачи россияне назвали ее стоимость — она была важнее всего для 34 процентов опрошенных. В тройку главных критериев также вошли транспортная доступность и наличие коммуникаций с долями в 28 и 15 процентов.

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Для того, чтобы накопить на дачу, 35 процентов респондентов используют вклады и депозиты, 26 процентов — откладывают наличные деньги, 19 процентов — используют копилку в банковском приложении. К инвестициям с этой целью обращаются 15 процентов россиян, а еще пять процентов используют программы накопительного страхования жизни (НСЖ).

В июле стало известно, что россияне готовы купить квартиру в Москве за восемь миллионов рублей, при этом средняя цена запроса на платформе «Авито Недвижимости» составила 14,2 миллиона рублей. Авторы исследования отметили, что это значительно ниже средней стоимости новостроек в столице — 19 миллионов рублей.

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    Полина Кислицына
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