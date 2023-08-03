Власти российского города захотели отнять дома у дачников

Власти Калининграда захотели снести дома дачников ради строительства новой улицы

В Калининграде власти захотели снести дома дачников ради строительства новой улицы. О том, что у собственников в российском городе могут отнять недвижимость, сообщает портал «Русский Запад».

Речь идет о садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Заря». Власти намерены изъять землю у местных жителей и расширить на эту территорию улицу Генерала Толстикова. Под снос попадут около 54 участков с 27 домами, в которых живут более 80 человек.

В июне председатель «Зари» Иволга Воронина обратилась к губернатору Антону Алиханову с просьбой повлиять на ситуацию. «Мы теряем свои дома, мы в отчаянии, только на вас надежда», — написали дачники на странице чиновника в соцсети, повторив часть сообщения, которое было отправило Алиханову лично.

При этом в августе представители администрации Калининграда заявили, что решения по внесению изменений в Генплан города пока не принято. Генеральный план должны утвердить в конце ноября 2023 года после окончания комплексного градостроительного анализа поступивших предложений, в том числе от собственников оказавшихся под угрозой домов.

В апреле священник из Тувы встал перед бульдозером, чтобы защитить дом местной жительницы от сноса. Таким образом отец Дмитрий попытался привлечь внимание властей к истории пенсионерки, рискующей остаться без жилья.