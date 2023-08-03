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13:08, 3 августа 2023Бывший СССР

На Украине разоблачили продававшую младенцев за границу группу

На Украине разоблачили преступную группу, продававшую младенцев за границу

Фото: СБУ

Преступную группу, продававшую младенцев за границу под видом суррогатного материнства, разоблачили на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Руководителями предприятия были главы медицинских учреждений, продававшие новорожденных за 50-70 тысяч евро (5-7 миллионов рублей). Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Группа разыскивала женщин в затруднительном положении и предлагала им стать суррогатными матерями за 12 тысяч евро (около 1,2 миллиона рублей). После их заставляли предоставить ложные сведения при регистрации ребенка, отказаться от него в пользу иностранца и разрешить вывоз с Украины.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что власти Украины и лично президент страны Владимир Зеленский поддерживают преступления против детей. По словам Володина, на Украине процветает «торговля детьми» — суррогатное материнство.

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    Алевтина Запольская
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