На Украине разоблачили продававшую младенцев за границу группу

На Украине разоблачили преступную группу, продававшую младенцев за границу

Преступную группу, продававшую младенцев за границу под видом суррогатного материнства, разоблачили на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

Руководителями предприятия были главы медицинских учреждений, продававшие новорожденных за 50-70 тысяч евро (5-7 миллионов рублей). Им грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Группа разыскивала женщин в затруднительном положении и предлагала им стать суррогатными матерями за 12 тысяч евро (около 1,2 миллиона рублей). После их заставляли предоставить ложные сведения при регистрации ребенка, отказаться от него в пользу иностранца и разрешить вывоз с Украины.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что власти Украины и лично президент страны Владимир Зеленский поддерживают преступления против детей. По словам Володина, на Украине процветает «торговля детьми» — суррогатное материнство.