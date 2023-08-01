Володин обвинил Зеленского в торговле украинскими детьми

Володин заявил, что Зеленский поддерживает преступления против украинских детей

Власти Украины и лично президент страны Владимир Зеленский поддерживают преступления против детей. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

По словам Володина, на Украине процветает «торговля детьми» — суррогатное материнство. По пути запрета данного вида бизнеса идут многие страны, отметил спикер.

При этом в украинском обществе ведется кампания по привлечению женщин к подобному виду заработка, утверждает Володин. «Тысячи (...) девушек, чьих супругов забрали на фронт, вынуждены соглашаться на суррогатное материнство, чтобы прокормить себя», — пояснил он.

Поощряя суррогатное материнство в стране, власти Украины стремятся угодить своим западным хозяевам, заявил председатель Госдумы.

Ранее западные СМИ сообщали, что после начала спецоперации суррогатное материнство стало способом заработка для сотен украинок. Так, согласно публикации The Times, расценки за вынашивание детей для иностранцев весной 2023-го года составляли от 18,5 до 24,8 тысячи долларов США. В России суррогатное материнство для иностранцев запрещено с декабря 2022-го года.