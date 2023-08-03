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14:13, 3 августа 2023Силовые структуры

Мужчина открыл стрельбу после драки у дома в Подмосковье и попал под следствие

В Балашихе задержали мужчину, открывшего стрельбу после драки во дворе дома

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Балашихе задержали 28-летнего и 32-летнего мужчин за хулиганство. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, 1 августа во дворе дома на улице Яганова фигуранты поссорились с двумя другими гражданами. Конфликт перерос в драку. Один из задержанных открыл стрельбу из травматического оружия, ранив мужчину. Затем нападавшие сбежали.

Раненого мужчину доставили в больницу. По факту произошедшего возбудили дело по статье 213 («Хулиганство») УК РФ.

Ранее на Муринской дороге в Петербурге участники ДТП устроили массовую драку со стрельбой.

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    Екатерина Власова
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