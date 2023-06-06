Массовая драка со стрельбой на улице российского города попала на видео

В Петербурге конфликт на улице из-за ДТП перерос в массовую драку со стрельбой

В Санкт-Петербурге участники ДТП устроили массовую драку со стрельбой. Видео конфликта публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видны автомобили на обочине. Вокруг бегают мужчины, дерутся, один из них достает пистолет и начинает стрелять в оппонентов.

Инцидент произошел на Муринской дороге. Прибывшие правоохранители задержали всех участников конфликта и передали врачам для оказания им медицинской помощи.

Ранее в Ленобласти 31-летний владелец фирмы, занимающейся строительством и обслуживанием автодорог, устроил ДТП и открыл стрельбу.