Певица Эрика Джейн объяснила причину резкого похудения

Певица Эрика Джейн заявила, что похудела из-за менопаузы, а не инъекций Ozempic

52-летняя американская певица и актриса, звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» Эрика Джейн объяснила причину своего резкого похудения. Джейн, выступившую в передаче Watch What Happens Live, цитирует издание People.

Ведущий Энди Коэн указал артистке на то, что от нее осталась «одна тень». Однако, по словам Джейн, она похудела из-за менопаузы. «Да, я сбросила вес. Это гормональное», — заявила певица, опровергнув предположение ведущего о том, что делала инъекции популярного у звезд препарата Ozempic («Оземпик») — средства от диабета, которое также используют для похудения.

Актриса и комик Джеки Хоффман, также присутствовавшая в студии, усомнилась в том, что во время климакса можно сбросить вес, а не набрать его. «Я пошла к врачу и попросила убрать это все», — ответила Джейн, не уточнив, какое именно решение предложил ей врач.

Ранее 42-летняя американская певица и актриса Джессика Симпсон ответила на подозрения в том, что похудела с помощью инъекций Ozempic. По словам актрисы, она добилась подтянутой фигуры благодаря целеустремленности.