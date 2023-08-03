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20:31, 3 августа 2023Забота о себе

Певица Эрика Джейн объяснила причину резкого похудения

Певица Эрика Джейн заявила, что похудела из-за менопаузы, а не инъекций Ozempic

Фото: Jamie McCarthy / Getty Images for Elton John AIDS Foundation

52-летняя американская певица и актриса, звезда реалити-шоу «Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллз» Эрика Джейн объяснила причину своего резкого похудения. Джейн, выступившую в передаче Watch What Happens Live, цитирует издание People.

Ведущий Энди Коэн указал артистке на то, что от нее осталась «одна тень». Однако, по словам Джейн, она похудела из-за менопаузы. «Да, я сбросила вес. Это гормональное», — заявила певица, опровергнув предположение ведущего о том, что делала инъекции популярного у звезд препарата Ozempic («Оземпик») — средства от диабета, которое также используют для похудения.

Актриса и комик Джеки Хоффман, также присутствовавшая в студии, усомнилась в том, что во время климакса можно сбросить вес, а не набрать его. «Я пошла к врачу и попросила убрать это все», — ответила Джейн, не уточнив, какое именно решение предложил ей врач.

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    Александра Лисица
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