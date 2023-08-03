Мечтающей о страстном бывшем замужней женщине дали совет

Коуч Нолан: если трудно забыть бывшего, нужно давать больше внимания партнеру

Если трудно забыть бывшего партнера, нужно больше вкладываться в текущие отношения, считает коуч по отношениям Колин Нолан. Ее совет публикует Daily Mirror.

За помощью к Нолан обратилась замужняя британка за 30. Она призналась, что в течение нескольких лет во время визитов в Испанию к родителям поддерживала страстные отношения с местным молодым человеком. Когда девушка поняла, что испанец не переедет к ней, они перестали общаться. Сейчас автор письма в браке, воспитывает ребенка с любимым мужем, но не может забыть бывшего. «Муж обвиняет меня в том, что я отстранена, что не вкладываюсь в брак на 100 процентов, наверное, он прав. Я не чувствую, что порвала с бывшим. Все думаю, могли ли мы постараться, чтобы все получилось», — написала женщина. Она называет бывшего избранника своей первой любовью и чувствует, что хотела бы снова быть с ним.

Колин обратила внимание мечтающей о воссоединении с испанцем женщины на то, что она может путать романтические фантазии с реальной жизнью. «Правильным отношениям нужна не только страсть, но также обязательства, компромиссы, защита интересов друг друга несмотря ни на что. Вам нужен человек, на которого можно положиться в трудное время, а это, кажется, не он», — дала совет коуч. Она посоветовала давать больше внимания партнеру и на 100 процентов вкладываться в брак.

Коуч отметила, что даже стабильные отношения требуют стараний. «А еще поговорите с мужем: что вам сделать, чтобы больше ощущать себя парой. Если попробуете и все еще не будете счастливы, придется принимать решение», — заключила специалистка.

Ранее Нолан рассказала, о чем могут свидетельствовать отсутствие инициативы и мужской эгоизм в постели. Она сказала, что это может быть признаком скуки, которая появляется, если брак становится рутинным и неинтересным.