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05:00, 1 августа 2023Забота о себе

Названа возможная причина мужского эгоизма в постели

Коуч по отношениям Нолан: скука может быть причиной эгоизма в сексе

Фото: Unsplash

Отсутствие инициативы и мужской эгоизм в постели могут быть признаком скуки, которая появляется, если брак становится рутинным и неинтересным, считает коуч по отношениям Колин Нолан. Ее совет по улучшению интимной жизни публикует Daily Mirror.

За помощью к Нолан обратилась 30-летняя женщина. По ее словам, после почти десяти лет брака супруг охладел к ней, не заинтересован в близости и совсем не заботится о ее удовольствии. «Раньше мне нравилось заниматься с ним сексом, но теперь я начинаю чувствовать обиду из-за того, что всегда выступаю инициатором и прилагаю усилия в постели», — поделилась она своими переживаниями.

Нолан назвала возможной причиной такого поведения тот факт, что супруги стали воспринимать друг друга как должное. «Может быть, вам нужно почаще быть вместе, больше гулять и напоминать друг другу, как вы проводили время, когда только начали встречаться», — посоветовала Нолан.

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Коуч подчеркнула, что в долгосрочных отношениях нужно постоянно прилагать усилия, чтобы сохранить гармонию. Если этого не делать, то есть риск, что кто-то в паре будет искать недостающие эмоции на стороне. Она рекомендовала не пытаться угадать причину изменений в поведении мужа, а рассказать ему о своих переживаниях и прямо спросить о происходящем.

Ранее сексолог Памелла Стивенсон Конолли дала совет женщине, которая перестала получать удовольствие от секса, когда отказалась от алкоголя. Специалистка посоветовала деликатно и доступно объяснить партнеру, что ей нравится в постели.

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    Екатерина Улитина
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