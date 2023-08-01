Названа возможная причина мужского эгоизма в постели

Коуч по отношениям Нолан: скука может быть причиной эгоизма в сексе

Отсутствие инициативы и мужской эгоизм в постели могут быть признаком скуки, которая появляется, если брак становится рутинным и неинтересным, считает коуч по отношениям Колин Нолан. Ее совет по улучшению интимной жизни публикует Daily Mirror.

За помощью к Нолан обратилась 30-летняя женщина. По ее словам, после почти десяти лет брака супруг охладел к ней, не заинтересован в близости и совсем не заботится о ее удовольствии. «Раньше мне нравилось заниматься с ним сексом, но теперь я начинаю чувствовать обиду из-за того, что всегда выступаю инициатором и прилагаю усилия в постели», — поделилась она своими переживаниями.

Нолан назвала возможной причиной такого поведения тот факт, что супруги стали воспринимать друг друга как должное. «Может быть, вам нужно почаще быть вместе, больше гулять и напоминать друг другу, как вы проводили время, когда только начали встречаться», — посоветовала Нолан.

Коуч подчеркнула, что в долгосрочных отношениях нужно постоянно прилагать усилия, чтобы сохранить гармонию. Если этого не делать, то есть риск, что кто-то в паре будет искать недостающие эмоции на стороне. Она рекомендовала не пытаться угадать причину изменений в поведении мужа, а рассказать ему о своих переживаниях и прямо спросить о происходящем.

Ранее сексолог Памелла Стивенсон Конолли дала совет женщине, которая перестала получать удовольствие от секса, когда отказалась от алкоголя. Специалистка посоветовала деликатно и доступно объяснить партнеру, что ей нравится в постели.

