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02:24, 28 июля 2023Забота о себе

Женщина отказалась от алкоголя и перестала получать удовольствие от секса

Женщине, переставшей получать удовольствие от секса без алкоголя, дали совет

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Сексолог Памелла Стивенсон Конолли дала совет женщине, которая перестала получать удовольствие от секса, когда отказалась от алкоголя. Свое мнение она изложила в авторской колонке для издания The Guardian.

Читательница рассказала, что год назад вышла замуж за заботливого и доброго мужчину, а примерно через полгода после этого перестала пить алкоголь. Вскоре она обнаружила, что будучи трезвой не получает удовлетворения от секса с партнером. Оказалось, что ей не нравится ни то, что он делает во время прелюдии, ни ритм, ни попытки быть брутальным в постели. Женщина попыталась говорить мужу, что именно ее не устраивает, но из-за ее комментариев он только расстраивался. В конце концов она просто начала использовать вибратор перед сексом. Муж не возражал, но такой подход лишил их интимную жизнь эмоциональной близости.

Конолли посоветовала, в первую очередь, сохранять деликатность и нежность в таких ситуациях и ни в коем случае не демонстрировать партнеру, что его действия неадекватны. Эксперт напомнила читательницам, что каждая женщина уникальна, и нет смысла ожидать от партнера чтения мыслей. Кроме того, ему может просто не хватать навыков и опыта. Чтобы насладиться близостью, стоит доступно объяснить партнеру, что именно вам нравится. При этом нельзя ожидать, что у него все получится с первого раза.

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По словам Конолли, многие мужчины даже не знают, что прямая стимуляция клитора в большинстве случаев гораздо эффективнее проникновения. Лучший способ улучшить качество секса, считает эксперт, это мягкие подсказки и положительное подкрепление верных шагов. Причем, по ее словам, рассказывать, что именно приносит вам наслаждение, следует не учительским тоном, а мягкими соблазнительными словами во время секса или перед ним.

Ранее коуч по отношениям и писательница Колин Нолан подсказала желающим развестись женщинам способ избежать чувства вины. По ее мнению, развестись будет легче после честного разговора с мужем и попытки спасти брак.

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    Алиса Дмитриева
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