Женщина отказалась от алкоголя и перестала получать удовольствие от секса

Женщине, переставшей получать удовольствие от секса без алкоголя, дали совет

Сексолог Памелла Стивенсон Конолли дала совет женщине, которая перестала получать удовольствие от секса, когда отказалась от алкоголя. Свое мнение она изложила в авторской колонке для издания The Guardian.

Читательница рассказала, что год назад вышла замуж за заботливого и доброго мужчину, а примерно через полгода после этого перестала пить алкоголь. Вскоре она обнаружила, что будучи трезвой не получает удовлетворения от секса с партнером. Оказалось, что ей не нравится ни то, что он делает во время прелюдии, ни ритм, ни попытки быть брутальным в постели. Женщина попыталась говорить мужу, что именно ее не устраивает, но из-за ее комментариев он только расстраивался. В конце концов она просто начала использовать вибратор перед сексом. Муж не возражал, но такой подход лишил их интимную жизнь эмоциональной близости.

Конолли посоветовала, в первую очередь, сохранять деликатность и нежность в таких ситуациях и ни в коем случае не демонстрировать партнеру, что его действия неадекватны. Эксперт напомнила читательницам, что каждая женщина уникальна, и нет смысла ожидать от партнера чтения мыслей. Кроме того, ему может просто не хватать навыков и опыта. Чтобы насладиться близостью, стоит доступно объяснить партнеру, что именно вам нравится. При этом нельзя ожидать, что у него все получится с первого раза.

По словам Конолли, многие мужчины даже не знают, что прямая стимуляция клитора в большинстве случаев гораздо эффективнее проникновения. Лучший способ улучшить качество секса, считает эксперт, это мягкие подсказки и положительное подкрепление верных шагов. Причем, по ее словам, рассказывать, что именно приносит вам наслаждение, следует не учительским тоном, а мягкими соблазнительными словами во время секса или перед ним.

Ранее коуч по отношениям и писательница Колин Нолан подсказала желающим развестись женщинам способ избежать чувства вины. По ее мнению, развестись будет легче после честного разговора с мужем и попытки спасти брак.