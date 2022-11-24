Желающим развестись женщинам подсказали способ избежать чувства вины

Коуч по отношениям Нолан: попытка спасти брак поможет избежать чувства вины при разводе

Попытка поговорить с мужем и спасти брак поможет избежать чувства вины при разводе, подсказала коуч по отношениям и писательница Колин Нолан. О способе улучшить эмоциональное состояние она рассказала в колонке Mirror женщине, желающей уйти от мужа, которого любят ее дочь и семья.

Пожелавшая остаться анонимной читательница издания написала автору колонки письмо, в котором пожаловалась, что испытывает чувство вины за то, что несчастлива в браке с хорошим мужем и хочет развестись. По ее словам, мужчину обожают все и особенно ее дочь от первого брака. «В нем нет ничего, что могло бы не понравиться: он красив, обаятелен. Многие подруги мне завидуют и постоянно говорят, как мне повезло, что я вышла за него замуж. А меня раздражает, что все думают, что он такой замечательный», — посетовала она.

Женщина не смогла объяснить, почему муж ей разонравился, но призналась, что после пяти лет замужества стала постоянно думать о разводе и даже начала флиртовать с коллегами по работе. При этом пара продолжает заниматься сексом, и муж понятия не имеет о ее чувствах.

В ответ на сообщение Нолан посоветовала женщине на время забыть о других людях и сосредоточиться на своих ощущениях и на возникших в отношениях проблемах. Она предложила задуматься, что из того, что раньше работало, сломалось, и можно ли это починить. «Я думаю, если вы были счастливы в браке и между вами была хорошая сексуальная химия, вы сможете вернуть ее, но это потребует усилий от обоих», — заверила коуч.

По мнению Нолан, начать женщине следует с откровенного разговора с мужем. Необязательно рассказывать ему про мысли о разводе, но можно пожаловаться на скуку и пропавшую из отношений искру. Затем стоит вместе подумать, как можно восстановить связь друг с другом. «Над любыми отношениями нужно работать. Вы не можете просто сидеть сложа руки и ожидать, что они сами о себе позаботятся», — объяснила она.

Если у женщины еще сохранились чувства к мужу и есть желание сохранить брак, стоит попытаться это сделать. Если получится, это будет великолепно как для нее, так и для ее дочери, а если нет, уйти будет легче с осознанием, что сделано все возможное, заключила Нолан.

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