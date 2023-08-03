В Анапе вырастят более 200 тысяч цветов

В Анапе по поручению мэра высадят более 200 тысяч цветов

В Анапе осенью расширят клумбы и вырастят более 200 тысяч цветов разных видов. Об этом сообщает «КП-Краснодар» со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

Высадить цветы поручил городским службам мэр Анапы Василий Швец. Отмечается, что в 2023 году в городе уже появилось 126 тысяч цветов, среди которых колеус, бегония, бархатцы, альтернатера и другие.

Осенью на клумбах появятся тюльпаны, виолы и другие цветы.

Ранее сообщалось, что в восточной части дендропарка в Екатеринбурге в честь 300-летия города откроют новую фотозону. Ее оформят цветами и светодиодной подсветкой.

