В Екатеринбурге к юбилею города откроют фотозону

В Екатеринбургском дендропарке к юбилею города откроют фотозону

В восточной части Дендропарка в Екатеринбурге в честь 300-летния города откроют новую фотозону. Об этом сообщает информационное агентство «Уральский меридиан» со ссылкой на администрацию города.

Общественное пространство с фотозоной является подарком к юбилею города от банка «Открытие». Как отмечают в администрации, специалисты архитектурного бюро «Белый слон» уже разработали дизайн-проект нового пространства. Фотозону оформят цветами и светодиодной подсветкой. Помимо этого, в общественном пространстве появятся места для отдыха, а также вертикальное озеленение.

Торжественное открытие пространства состоится перед Днем города.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на набережной Городского пруда появилась скульптура в виде сердца. Отмечается, что фигура стала подарком к 300-летию города от почетного консула Армении в Екатеринбурге Нарека Спартакяна.

