В Екатеринбурге появился гигантский арт-объект в виде сердца

В Екатеринбурге установили гигантскую фигуру в виде сердца к 300-летию города

В Екатеринбурге на набережной Городского пруда появилась скульптура в виде сердца. Гигантский арт-объект установили 31 июля, сообщает «КП-Екатеринбург».

Отмечается, что фигура стала подарком к 300-летию города от почетного консула Армении в Екатеринбурге Нарека Спартакяна. Новый арт-объект является символом добра и единения местных жителей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге в комплексе «Калининец» начала работать ледовая площадка. Площадь новой ледовой арены составляет 58 метров в длину и 28 метров в ширину.

