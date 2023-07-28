В Екатеринбурге начала работать новая ледовая арена

В Екатеринбурге открыли новую ледовую арену

В Екатеринбурге в комплексе «Калининец» начала работать ледовая площадка. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на Департамент информационной политики Свердловской области.

Площадь новой ледовой арены составляет 58 метров в длину и 28 метров в ширину. Площадку оснастили электронным табло. Помимо этого, в «Калининеце» построили балкон для зрителей, раздевалки, зал для общей физической подготовки, а также тренажерный и тренерские залы.

Сообщается, что в комплексе провели масштабную реконструкцию. Помимо ледовой арены в нем появились легкоатлетический стадион и бассейн.

Ранее сообщалось, что новый спортивно-развлекательный комплекс появится на территории горнолыжного курорта «Горный воздух» в Южно-Сахалинске. К строительству нового объекта планируют приступить уже в 2024 году.

