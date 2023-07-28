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13:47, 28 июля 2023Моя страна

На Дальнем Востоке построят спортивно-развлекательный комплекс

В Южно-Сахалинске построят спортивно-развлекательный комплекс

Фото: Irina Kononova / Shutterstock / Fotodom

Новый спортивно-развлекательный комплекс появится на территории горнолыжного курорта «Горный воздух» в Южно-Сахалинске. Как уточнили в пресс-службе правительства Сахалинской области, к строительству нового объекта планируют приступить уже в 2024 году.

Отмечается, что запуск нового дальневосточного объекта ожидается в 2029 году.

Согласно официальному заявлению властей региона, комплекс построят у подножия гор Красная и Острая. Он будет включать отели разных категорий, а также банный комплекс, спа и спортивные объекты вместе с ресторанами, кафе и барами.

Кроме того, горнолыжный курорт обзаведется еще 45 километрами трасс с системой искусственного оснежения и еще двумя подвесными канатными дорогами.

Ранее россиян предупредили о надвигающейся на российские курорты опасности.

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    Варвара Кошечкина
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