Россиян предупредили о надвигающейся на российские курорты опасности

В Азовском море объявили штормовое предупреждение на 28 июля

В Азовском море объявили штормовое предупреждение по комплексу метеоявлений. О надвигающейся на отечественные курорты опасности в пятницу, 28 июля, россиян предупредили на сайте ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что до конца суток по восточной половине Азовского моря ожидается сильный юго-западный и западный ветер с порывами до 25 метров в секунду, местами до 28-ми. Высота волн будет достигать 1,5 метра, в открытой части моря — 2 метра.

В связи с этим спасатели рекомендуют туристам не купаться в штормовую погоду. «Но если вы все-таки оказались в воде, постарайтесь как можно быстрее вернуться на сушу», — добавили в ведомстве.

Ранее в июле стало известно, что пляжи в Сочи, расположенные вдоль центральной набережной «Маяк», закрыты для купания из-за непогоды. В зонах отдыха были подняты флаги красного цвета, а вход к ним перекрыт сигнальными лентами, шезлонги и зонты собраны.