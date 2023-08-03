В Госдуме призвали принять меры для защиты адвокатов

В ГД могут ввести уголовную ответственность за вмешательство в работу адвокатов

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за вмешательство в работу адвокатов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Автором инициативы выступил вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Он пояснил, что сейчас наказание предусмотрено только для тех, кто препятствует работе судей и прокуроров. «Мешать работе адвокатов — значит нарушать и права обвиняемого, и интересы правосудия. Пора закрыть этот законодательный пробел, чтобы за угрозы и нападения на адвокатов нельзя было уйти от ответственности», — заявил депутат.

Он подчеркнул, что отсутствие гарантий безопасности для защитников приводит к нападениям, напомнив об избиении журналистки Елены Милашиной и адвоката Александра Немова. Как уточняет «Коммерсантъ», подобный законопроект был разработан в правительстве еще в 2020 году, однако в Думу его не внесли.

Милашину и Немова избили 4 июля в Грозном по дороге из аэропорта. У обоих пострадавших выявили многочисленные ушибы. Они прибыли в Чечню на оглашение приговора Зареме Мусаевой — жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.