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05:06, 3 августа 2023Бывший СССР

В СНБО Украины опровергли существование графика контрнаступления ВСУ

Секретарь СНБО Данилов: графика контрнаступления ВСУ не существует
Алексей Данилов

Алексей Данилов. Фото: Alina Smutko / Reuters

Временных рамок для контрнаступления украинских войск не существует, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Его слова передает телеканал ТСН.

Чиновник подчеркнул, что каких-либо графиков и дедлайнов не предусмотрено. «У нас "натовская" система, ... и командир решает, как ему действовать на том или ином направлении с учетом поставленной общей задачи», — пояснил он. Данилов также обратил внимание на большое количество мин, в связи с чем украинским военнослужащим приходится часто преодолевать расстояние пешком.

Ранее украинские солдаты пожаловались на усталость от контрнаступления, несмотря на поддержку. Они отметили, что сражения идут чрезвычайно тяжело, они сталкиваются с мощными российскими укреплениями на передовой.

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    Марина Совина
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