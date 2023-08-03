В СНБО Украины опровергли существование графика контрнаступления ВСУ

Секретарь СНБО Данилов: графика контрнаступления ВСУ не существует

Временных рамок для контрнаступления украинских войск не существует, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Его слова передает телеканал ТСН.

Чиновник подчеркнул, что каких-либо графиков и дедлайнов не предусмотрено. «У нас "натовская" система, ... и командир решает, как ему действовать на том или ином направлении с учетом поставленной общей задачи», — пояснил он. Данилов также обратил внимание на большое количество мин, в связи с чем украинским военнослужащим приходится часто преодолевать расстояние пешком.

Ранее украинские солдаты пожаловались на усталость от контрнаступления, несмотря на поддержку. Они отметили, что сражения идут чрезвычайно тяжело, они сталкиваются с мощными российскими укреплениями на передовой.