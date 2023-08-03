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18:11, 3 августа 2023Путешествия

Пассажир пригрозил отрезать голову стюардессе во время полета и угодил в полицию

Fox 8: пассажир Delta Airlines угрожал отрезать голову стюардессе на борту

Фото: Sofia Sforza / Unsplash

Пассажир самолета авиакомпании Delta Airlines во время полета порезал себя, а затем напал на стюардессу, после чего угодил в полицию. Подробности истории рассказало издание Fox 8.

По данным источника, инцидент произошел на борту рейса из Атланты в Новый Орлеан. 39-летний пассажир Нельсон Монтгомери с обильным кровотечением из шеи схватил бортпроводницу и, размахивая острым предметом, похожим на осколок битого стекла, угрожал отрезать ей голову, если кто-нибудь подойдет слишком близко.

Один из свидетелей происшествия рассказал журналистам, что, пока полицейские поднимались на борт самолета после его приземления, Монтгомери удерживали восемь человек. Уточняется, что ему будет предъявлено обвинение в избиении при отягчающих обстоятельствах и нарушении общественного порядка.

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Бортпроводница получила легкие травмы, еще два человека сообщили о порезах, которые удалось обработать на месте.

«Рейс 2432 Delta, выполнявший рейс из Атланты в Новый Орлеан, был встречен сотрудниками правоохранительных органов после приземления из-за сообщения о проблеме с пассажиром на борту. Мы не терпим недисциплинированного поведения в самолетах и аэропортах. Нет ничего более важного, чем безопасность наших сотрудников и клиентов», — заявили представители авиакомпании.

Ранее сообщалось, что пассажир рейса Southwest Airlines из Южной Калифорнии в Лас-Вегас попытался поцеловать стюардессу, объяснив свой поступок приступом паники.

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    Марина Черняк
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