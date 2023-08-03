Названы способы пережить сильную жару в Москве

Терапевт Чернышова: в жару надо носить головной убор и брать с собой воду

В сильную жару надо обязательно брать с собой бутылку воды и носить головной убор, посоветовала врач-терапевт Надежда Чернышова. Основные способы пережить высокие температуры на улице, в частности в большом городе вроде Москвы, она назвала изданию NEWS.ru.

В жаркие дни по возможности стоит как можно больше времени проводить за городом, уверена Чернышова. Однако даже в этом случае надо стараться находиться в тени, а не за работой на грядках с 10 до 17 часов. Если же выехать на дачу нет возможности, врач рекомендовала передвигаться по городу короткими перебежками и периодически заходить в кондиционируемое помещение, чтобы охладиться.

Еще один совет Чернышовой — носить одежду из натуральных тканей светлых оттенков и не забывать о головном уборе, например бандане, шляпе или кепке. Также при выходе из дома в жаркое время года стоит брать с собой бутылку воды — это позволит избежать обезвоживания, добавила терапевт.

Ранее сообщалось, что рабочим в Южной Корее на фоне аномальной жары стали раздавать на производствах сохраняющие прохладу ледяные жилеты. Также им предлагают делать длительные перерывы во время рабочего дня.