Среда обитания
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13:46, 3 августа 2023Среда обитания

Рабочие начали спасаться от жары ледяными жилетами

Bloomberg: рабочие в Корее справляются с жарой при помощи ледяных жилетов

Фото: tata toto / Unsplash

Рабочим в Южной Корее на фоне аномальной жары раздают на производствах сохраняющие прохладу ледяные жилеты, а также предлагают делать длительные перерывы, пишет Bloomberg.

Жилеты для спасения от жары получают сотрудники нефтехимического производителя LG Chem Ltd. Там, как и на других предприятиях, удлиняют перерывы, если прогнозируется, что температура будет оставаться выше 33 градусов более двух дней. В то же время судостроительная компания Hanwha Ocean Co. продлевает обеденные перерывы на час, если температура превышает 31,5 градуса.

Согласно прогнозу на ближайшие 10 дней, температура в большинстве районов Южной Кореи будет колебаться около 35 градусов, а в некоторых из них — стабильно находиться выше 38 градусов. Из-за этого страна впервые за четыре года повысила предупреждение о волнах жары до самого высокого уровня.

От сильной жары страдают в последние месяцы обширные территории мира от Азии до Европы и Америки. В Китае фиксируются температурные рекорды, а например, производство оливкового масла в Южной Европе снизится из-за них в этом году на 30-40 процентов.

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    Дмитрий Воронин
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