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17:57, 3 августа 2023Из жизни

IQ 11-летнего вундеркинда превысил показатели Эйнштейна и Хокинга

Ребенок в Великобритании набрал 162 балла в тесте IQ и вступил в клуб гениев

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Школьник в Великобритании сдал тест IQ, превысил показатели Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга и вступил в клуб юных гениев Mensa. Об этом сообщает Daily Mirror.

11-летний Эдриан Ли переехал из Гонконга в Лондон в 2022 году. По результатам теста IQ клуба вундеркиндов Mensa он получил максимально возможный балл и попал в один процент лучших умов мира. В то время как Эйнштейн и Хокинг набрали 160 баллов, Ли получил 162 балла. Ему предложили членство в Mensa.

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«Я думал только о том, чтобы получить 148 баллов и вступить в общество Mensa IQ. Я не ожидал, что приближусь к 160 баллам, которые получил Эйнштейн. Это было так удивительно!» — заявил ребенок.

Его мать Рейчел рассказала, что мальчик был необычным с раннего детства. В два года он с идеальным произношением сумел произнести слово «университет», хотя еще не имел понятия о значении этого слова. С двух лет юный гений увлекается книгами. Он читает по несколько книг каждый день. «В детском саду он начал читать полную версию своих любимых книг о Звездных войнах», — рассказала мать Эдриана.

Ребенок мечтает стать лучшим врачом в мире. Его привлекает кардиология. Когда ему было восемь лет, он начал писать романы — серию книг «Поиски монстра» с захватывающими приключенческими историями. Сейчас Эдриан пишет роман о Древнем Риме для подростков. Мальчик надеется, что его произведение будет опубликовано осенью 2023 года.

В начальной школе вундеркинд получил несколько академических наград. Он любит проходить тесты и сдавать экзамены, результаты которых дают ему повод для гордости. В сентябре юный гений планирует поступить в школу королевы Елизаветы, где надеется встретить мальчиков с похожими талантами. Помимо учебных успехов, Эдриан любит шахматы, сквош, фехтование, лыжный спорт, настольный теннис, тхэквондо, греблю и многое другое.

«Несмотря на то что мы гордимся естественными способностями Эдриана, мы все равно подчеркиваем, что он должен усердно работать, даже несмотря на свой талант. Надеемся, он сможет выбрать свой путь, который будет соответствовать его интересам, чтобы он смог найти лучший способ помочь обществу», — заявила Рейчел.

Ранее сообщалось, что девятилетний мальчик из американского города Гаррисберг, штат Пенсильвания, окончил школу, решил стать астрофизиком и собирается поступить в университет. Мальчик благодарен любимым учителям, а те, в свою очередь, заявляют, что смогли многому научиться у необыкновенно умного ученика.

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    Алиса Дмитриева
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