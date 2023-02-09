Девятилетний мальчик окончил школу и решил стать астрофизиком

The Guardian: в США девятилетний ребенок окончил школу и решил поступить в университет

Девятилетний мальчик из американского города Гаррисберг, штат Пенсильвания, окончил школу, решил стать астрофизиком и собирается поступить в университет. Об этом сообщает The Guardian.

Девятилетний Дэвид Бологан окончил школу удаленно и получил аттестат, став одним из самых юных выпускников в истории страны. Мальчик благодарен любимым учителям, а те, в свою очередь, заявляют, что смогли многому научиться у необыкновенно умного ученика. «Дэвид был вдохновляющим ребенком, он точно один из тех, кто меняет твой взгляд на преподавание», — заявил учитель по имени Коди Дерр. Мальчик входит в клуб вундеркиндов Mensa.

Хотя родители ребенка тоже имеют хорошее образование, они рассказали, что растить интеллектуально одаренного сына непросто. «Ему девять лет, его мозг способен понимать много концепций за пределами этого возраста и порой даже за пределами моего понимания», — отметила мать мальчика Роня Бологан.

У мальчика амбициозные планы. «Я хочу быть астрофизиком, изучать черные дыры и сверхновые звезды», — сказал он. Ребенок любит науку и программирование. Помимо прочего, мальчик занимается боевыми искусствами, в которых стремится получить черный пояс. Он любит и другие виды спорта и играет на пианино.

После того как Бологан отучился один семестр в колледже Бакс Каунти, семья начала искать подходящие для него колледжи и университеты по всей стране.

Ранее сообщалось, что трехлетний ребенок из британского города Портисхед, графство Сомерсет, научился считать до ста на шести языках и стал самым молодым в стране членом клуба вундеркиндов Mensa. Помимо обучения, мальчик увлекается плаванием и гимнастикой.

