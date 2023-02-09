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20:32, 9 февраля 2023Из жизни

Девятилетний мальчик окончил школу и решил стать астрофизиком

The Guardian: в США девятилетний ребенок окончил школу и решил поступить в университет

Кадр: CBS News

Девятилетний мальчик из американского города Гаррисберг, штат Пенсильвания, окончил школу, решил стать астрофизиком и собирается поступить в университет. Об этом сообщает The Guardian.

Девятилетний Дэвид Бологан окончил школу удаленно и получил аттестат, став одним из самых юных выпускников в истории страны. Мальчик благодарен любимым учителям, а те, в свою очередь, заявляют, что смогли многому научиться у необыкновенно умного ученика. «Дэвид был вдохновляющим ребенком, он точно один из тех, кто меняет твой взгляд на преподавание», — заявил учитель по имени Коди Дерр. Мальчик входит в клуб вундеркиндов Mensa.

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Хотя родители ребенка тоже имеют хорошее образование, они рассказали, что растить интеллектуально одаренного сына непросто. «Ему девять лет, его мозг способен понимать много концепций за пределами этого возраста и порой даже за пределами моего понимания», — отметила мать мальчика Роня Бологан.

У мальчика амбициозные планы. «Я хочу быть астрофизиком, изучать черные дыры и сверхновые звезды», — сказал он. Ребенок любит науку и программирование. Помимо прочего, мальчик занимается боевыми искусствами, в которых стремится получить черный пояс. Он любит и другие виды спорта и играет на пианино.

После того как Бологан отучился один семестр в колледже Бакс Каунти, семья начала искать подходящие для него колледжи и университеты по всей стране.

Ранее сообщалось, что трехлетний ребенок из британского города Портисхед, графство Сомерсет, научился считать до ста на шести языках и стал самым молодым в стране членом клуба вундеркиндов Mensa. Помимо обучения, мальчик увлекается плаванием и гимнастикой.

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Алиса Дмитриева
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