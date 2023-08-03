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18:48, 3 августа 2023Среда обитания

Названо идеальное время для покупки «вторички»

Риелтор: лучше всего покупать «вторичку» через две недели после повышения ставки

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Выгоднее всего приобрести недвижимость на вторичном рынке за наличные можно через две недели после повышения ключевой ставки Центральным банком (ЦБ). Идеальное время для этого назвал руководитель агентства Maxima Максим Юсов, его слова передает РИАМО.

Риелтор пояснил, что в течение двух недель после повышения учетной ставки банки зачастую пересматривают свои ипотечные программы и повышают ставки. Именно поэтому у тех, кто планирует покупать «вторичку» в ипотеку, есть минимальное количество времени на то, чтобы сделать это по старым ставкам. Таким образом, интерес к готовым квартирам после повышения ставки, по мнению Юсова, вырастет на две недели, после чего будет наблюдаться его значительное падение и затем — стагнация. Он добавил, что в соответствии с законом спроса и предложения стоимость жилья будет снижаться, так как величина предложения на жилье будет превышать величину спроса.

«Наступит хорошее время покупателей, имеющих наличные средства, которые будут на вес золота. Такие покупатели смогут отлично поторговаться с продавцами», — отметил эксперт. На первичном рынке, напротив, может сложиться другая ситуация, когда после повышения ставки застройщики, сотрудничающие с банками, могут создать новые льготные программы жилищного кредитования. В качестве примера Юсов привел 2022 год, когда в аналогичной ситуации возникли такие уникальные программы, как «ипотека от застройщика» с околонулевой ставкой и со ставкой в три процента с удорожанием стоимости квартиры. В результате этого спрос на новостройки может пойти вверх, заключил риелтор.

В июле риелтор Галина Внукова рассказала, что самым удобным способом сдачи квартиры является субаренда.

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    Полина Кислицына
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