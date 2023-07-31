Назван лучший способ сдачи жилья в аренду

Риелтор Внукова: самый удобный способ сдачи квартиры — субаренда

Самым удобным способом сдачи квартиры является субаренда. Такое мнение высказала риелтор Галина Внукова, ее слова передает издание «Подмосковье сегодня».

По словам эксперта, при наличии дополнительной квартиры, которую нет цели продать, выгоднее всего сдавать ее не на длительный срок, а посуточно. Она отметила, что этот вариант может доставить собственнику много хлопот, поэтому порекомендовала найти субарендатора.

«На самом деле, сдавая квартиру самостоятельно можно столкнуться со множеством сложностей. Но если передать ее субарендатору, то все вопросы будет решать он, а ваш заработок при этом будет таким же или даже выше. За счет того, что квартира будет сдаваться посуточно», — пояснила Внукова.

Специалист добавила, что при посуточной сдаче износ арендуемого жилья будет гораздо меньше по сравнению с тем, когда съемщики проживают в объекте длительное время — во втором случае жильцы чаще пренебрегают мелким ремонтом и уборкой и чаще находятся в квартире. Нанятый субарендатор, в свою очередь, будет следить за чистой и проводить уборку объекта несколько раз в месяц, поддерживая его презентабельный вид. Внукова подчеркнула, что важно найти добросовестного субарендатора и прописать в договоре все необходимые детали — таким образом удастся обеспечить надежный пассивный доход.

В июле финансовый директор компании Time Development Евгений Платонов сообщил, что купить квартиру, не имея на руках достаточной суммы, можно и без оформления ипотеки. По его словам, все большую популярность у покупателей обретают такие инструменты, как трейд-ин, рассрочка и лизинг.