Названы сложности возвращения штрафа за превышение средней скорости

Автоэксперт Шкуматов предрек сложности при замере на дорогах средней скорости

Идея контролировать среднюю скорость на российских дорогах концептуально правильна, однако на данный момент для ее реализации не устранен ряд технических сложностей, считает автоэксперт Петр Шкуматов. Он рассказал «Ленте.ру» о двух нерешенных проблемах в этом аспекте правил дорожного движения (ПДД).

Он напомнил, что система контроля средней скорости существовала и ранее. Шкуматов рассказал о том, как замеряется средняя скорость.

«Что такое средняя скорость? Ставятся две камеры на расстоянии друг от друга, это расстояние надежно измеряется, после чего измеряется время прохождения этого пути автомобилем, далее выявляется средняя скорость прохождения контролируемого участка. Если автомобиль проехал слишком быстро, то выписывается штраф», — рассказал эксперт.

Он также уточнил, что с точки зрения отслеживания нарушений скоростного режима такие камеры в некоторых случаях могут оказаться более полезными, чем стандартные камеры контроля скорости.

«Камеры контроля скорости хорошо работают в городах, а если мы говорим про автомагистрали, то там часто эти камеры не поставишь, также водители перед камерой скорость сбрасывают, а потом опять разгоняются. Тут причина в том, что у нас в стране занижены скоростные режимы, а зона контроля ограничена 10-15 метрами радиуса действия камеры контроля скорости. Поэтому система средней скорости позволяет более эффективно измерять скорость на длинных участках», — пояснил собеседник «Ленты.ру».

Тем не менее у измерения средней скорости есть определенные недостатки, которые были выявлены в процессе применения этой методики в течение нескольких лет Петр Шкуматов автоэксперт

Первым недостатком он назвал отсутствие регулирования участков, на которых контролируется средняя скорость.

«Допустим, вы ставите знак "максимальная скорость 20 километров в час" около пешеходного перехода, а в двухстах метрах после него знак, отменяющий эту максимальную скорость. Нормальные люди после пешеходного перехода разгоняются, а вы ставите камеры в начале и в конце опасного участка. В результате все получают штрафы, причем совершенно незаслуженные. Или, наоборот, слишком длинный участок контроля протяженностью, допустим, 50 километров», — рассказал автоэксперт.

В качестве второй проблемы Шкуматов выделил возможность ошибок при измерении средней скорости.

«Камеры должны быть между собой идеально синхронизированы по времени. Если происходит сбой на одной из камер (например, из-за помех в работе системы GPS), даже на одну-две секунды, то будут приходить ошибочные штрафы. Нет методики, по которой можно доказать, что время в обеих камерах было рассинхронизировано. В поправках этот вопрос тоже обошли стороной, а это очень важная техническая задача. Если ее не решить, то эти ошибки будут несправедливо переложены на водителей», — заключил он.

Ранее стало известно, что в России задумались о том, чтобы вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости. Похожая практика уже существовала в России и была отменена два года назад решением ГИБДД. Верховный суд тогда отметил, что нельзя указывать участок дороги, а не конкретное место в качестве места совершения правонарушения. Министерство транспорта учло критику и разработало проект поправок к ПДД. В правилах появится новый термин «средняя скорость движения транспортного средства».

Так, теперь уточняется пункт 10.1 ПДД: согласно инициативе. водитель будет обязан вести машину как с мгновенной скоростью, не превышающей «установленного ограничения», так и со средней, не нарушая введенных лимитов. Штрафы предполагаются не только для тех, кто едет слишком быстро, но и для тех, кто едет ниже минимально разрешенной скорости на автомагистрали