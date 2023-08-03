В России решили вернуть штрафы за превышение средней скорости

«Ъ»: дорожные камеры оборудуют секундомерами для фиксации превышения скорости

В России задумались о том, чтобы вернуть штрафы за превышение водителями средней скорости — речь идет о замере времени в пути между двумя или несколькими дорожными камерами. Об этом сообщает «Коммерсант».

Похожая практика уже существовала в РФ и была отменена два года назад решением ГИБДД. Верховный суд тогда отметил, что нельзя указывать участок дороги (а не конкретное место) в качестве места совершения правонарушения.

Однако Министерство транспорта учло критику и разработало проект поправок к ПДД. В правилах появится новый термин «средняя скорость движения транспортного средства»: «Значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка».

Уточняется п. 10.1 ПДД: водитель будет обязан вести машину как с мгновенной скоростью, не превышающей «установленного ограничения», так и со средней, не нарушая введенных лимитов. При нововведениях будут штрафовать не только любителей быстрой езды, но и тех, кто едет слишком медленно: движение на автомагистрали со скоростью ниже 40 км/ч запрещено.

В настоящее время готовятся соответствующие изменения в КоАП. По данным издания, нужно решить проблему с подсудностью, когда участок трассы находится на территории нескольких регионов.

Ранее сообщалось, что в России могут начать наказывать штрафом до пяти тысяч рублей за превышение скорости на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ), а также велосипедах. Соответствующий законопроект подготовил сенатор Совфеда Артем Шейкин.