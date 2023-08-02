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08:29, 2 августа 2023Россия

В Госдуму внесут закон о наказании за превышение скорости на электросамокате

Сенатор Шейкин предложил штрафы за превышение скорости на электросамокате

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

За превышение скорости на электросамокате и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) могут начать наказывать штрафом до пяти тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект, подготовленный сенатором Совфеда Артемом Шейкиным.

По его словам, документ планируется внести в Госдуму осенью.

Согласно тексту законопроекта, за превышение скорости на величину от пяти до 10 километров предлагается штрафовать на 800 рублей, а при фиксации нарушения камерой — на 500 рублей.

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    Константин Лысяков
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