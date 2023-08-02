В Госдуму внесут законопроект за нетрезвое вождение электросамокатов

В Госдуму осенью внесут законопроект за нетрезвое вождение электросамокатов

В России планируют ввести штрафы в 10 тысяч рублей за вождение велосипедов, электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности в нетрезвом виде — соответствующий законопроект подготовил сенатор Артем Шейкин, передает РИА Новости.

По словам Шейкина, проект планируется внести в Госдуму осенью. КоАП предлагается дополнить новой статьей «Управление средством индивидуальной мобильности или велосипедом в состоянии опьянения».

Помимо этого, предполагается наказание за невыполнение лицом требования должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В марте прошлого года Верховный суд России признал законным положение Правил дорожного движения (ПДД), позволяющее отнести электросамокаты к транспортным средствам.