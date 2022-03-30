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В России признали электросамокаты транспортным средством

Верховный суд России позволил относить электросамокаты к транспортным средствам

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Верховный суд России признал законным положение Правил дорожного движения (ПДД), позволяющее отнести электросамокаты к транспортным средствам. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).

Сотрудник Генпрокуратуры объяснил, что закон не может дать полного списка транспортных средств, однако позволяет относить к ним электросамокаты из-за скорости их передвижения.

При этом водители электросамокатов правилами дорожного движения в отдельную категорию участников дорожного движения пока не выделены, отмечается в пояснении Верховного суда к карточке дела, в рамках которого истец оспаривал пункт ПДД.

Решение Верховного суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Водители самокатов довольно часто становятся виновниками происшествий. Так, в Москве подросток во время езды на этом транспортном средстве сбил беременную.

Пострадавшую россиянку доставили в больницу с ушибами головы и подозрением на черепно-мозговую травму.

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Анна Щербакова
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