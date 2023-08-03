В России предложили расширить право на отсрочку от армии

«Известия»: IT-шникам со средним образованием предложили дать отсрочку от армии

Минцифры России предложило расширить право на отсрочку от армии и дать ее IT-специалистам со средним образованием. Ведомство готово разработать соответствующие поправки в законодательство. Об этом в четверг, 3 августа, пишут «Известия».

По данным газеты, дать такое поручение ведомство попросило вице-премьера Дениса Мантурова. Издание ссылается на ответ Минцифры на запрос первого зампреда комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, источник издания в ведомстве подтвердил наличие такой инициативы.

В Минцифры заявляют о назревшей необходимости расширения списка приоритетных специальностей, которые подходят под критерии освобождения от службы в армии. Ведомство ссылается на регулярно поступающие обращения от «крупнейших отечественных IT-компаний», которые жалуются на недостаток специалистов на рынке.

«Это касается как специалистов со средним профессиональным образованием, так и некоторых специалистов с высшим профильным образованием, но которые не получают отсрочку по принятым в 2022 году правилам», — говорится в ответе министерства на депутатский запрос.

Письмо с соответствующей просьбой Минцифры направило в правительство в июне 2023 года и в Минобороны — в конце июля. В пресс-службе Минцифры официально подтвердили, что предлагают расширить перечень специальностей, для которых предоставляется отсрочка от срочной службы, однако на вопрос о сотрудниках лишь со средним образованием не ответили. Сейчас предложения рассматривает Минобороны, если оно их поддержит, правительство поручит внести соответствующие изменения в постановление об отсрочке, добавили в Минцифры.

Издание, ссылаясь на ответ ведомства на депутатский запрос, отмечает, что письмо содержит сразу оба предложения: и о выпускниках колледжей, и о расширении списка вузовских специальностей для отсрочки от призыва.

Также в запросе Лантратова пишет, что «большинство работодателей не предъявляют требований к формальному образованию». Она предложила ввести специальный квалификационный экзамен, в случае успешной сдачи которого сотрудники IT-компаний могли бы претендовать на равный статус и льготы со специалистами с высшим образованием: на отсрочку от призыва на срочную воинскую службу и возможность трудоустройства в госорганы. В Минцифры ответили, что «полагают возможным к реализации» такое предложение.

Ранее депутаты Госдумы от партии «Новые люди» внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который предлагает предоставить отсрочку от армии отцам одного ребенка в возрасте до трех лет.

С 1 января 2024 год а в России предельный возраст призыва на срочную службу одномоментно вырастет с 27 до 30 лет. Соответствующий закон Совфед одобрил 28 июля. Призыву по новым правилам будут подлежать те, кому 27 лет исполнится в 2024 году. Россияне, достигшие этого возраста в 2023 году, автоматически зачисляются в запас.

На осенний призыв, который должен пройти с 1 октября по 31 декабря, новые правила распространяться не будут. Тогда возраст призыва граждан составит от 18 до 27 лет, срок службы — один год.