Россия и семь стран Африки призвали снять ограничения по экспорту зерна

Путин и лидеры семи стран Африки призвали снять ограничения по экспорту зерна

Президент России Владимир Путин и лидеры семи стран Африки призвали снять ограничения по экспорту зерна и удобрений из России. Об этом говорится в совместном заявлении по итогам встречи лидеров африканской мирной инициативы с российским президентом, опубликованном администрацией президента ЮАР Сирила Рамапосы, передает ТАСС.

В частности, лидеры призвали приступить к конкретным шагам в этом направлении. Подчеркивается, что это поможет возобновить зерновую сделку. Помимо этого, ООН призвали принять меры, чтобы разблокировать 200 тысяч тонн российских удобрений, которые заблокированы в морских портах Евросоюза, для немедленной и бесплатной доставки в страны Африки.

Ранее официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что африканские государства выступают за скорейший доступ для российских удобрений на мировые рынки.