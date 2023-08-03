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19:05, 3 августа 2023Мир

Страны Африки призвали разблокировать российские удобрения

Страны Африки призвали разблокировать российские удобрения в портах Евросоюза

Фото: Esa Alexander / Reuters

Страны Африки призвали разблокировать более 200 тысяч тонн российских удобрений, заблокированных в портах Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя президента ЮАР Винсента Магвенья.

По его словам, африканские государства выступают за скорейший доступ для российских удобрений на мировые рынки. Магвенья отметил, что вопрос о необходимости как можно скорее разблокировать в портах Евросоюза российские удобрения обсуждался на состоявшемся в Санкт-Петербурге саммите «Россия — Африка».

Ранее стало известно, что российская компания «Уралхим» экспортирует две партии удобрений в Зимбабве и Нигерию в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Коняев на саммите «Россия — Африка». Поставки будут осуществляться в качестве гуманитарной помощи. Речь идет о продукции, которая была арестована ранее в портах Европы.

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    Виктория Кондратьева
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