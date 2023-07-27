Африканским странам решили передать арестованные удобрения из России

«Уралхим» поставит Зимбабве и Нигерии арестованные в Европе российские удобрения

Российская компания «Уралхим» экспортирует две партии удобрений в Зимбабве и Нигерию в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Коняев на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге, его слова приводит ТАСС.

Поставки будут осуществляться в качестве гуманитарной помощи, речь идет о продукции, которая была арестована ранее в портах Европы. «Мы приняли решение, что почти 300 тысяч тонн удобрений, которые были заморожены Евросоюзом в их портах, мы поставим в страны Африки», — сказал Коняев. Он отметил, что таким образом ранее были отгружены три партии, последняя из которых предназначалась Кении.

Генеральный директор «Уралхим» рассказал, что компания ведет работу по гуманитарным поставкам в Африку через ООН. Он объяснил это тем, что Евросоюз, «просто так не отдает эти удобрения даже в рамках благотворительных поставок», поэтому работа ведется в рамках совместного проекта со Всемирной продовольственной программой.

Ранее в ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин оценил потери российских производителей удобрений в 1,6 миллиарда долларов. Потери аграриев составили 1,2 миллиарда долларов, они связаны с дисконтом 30-40 процентов на российское зерно на мировых рынках. Кроме того, рост стоимости фрахта морских судов для перевозки грузов и стоимости международных финансовых расчетов и других трансакций вызвали падение рентабельности поставок в два раза, заявил президент.