В российском регионе задержали мужчину за контрабанду краба-стригуна

На Камчатке задержали мужчину за попытку продать 170 килограммов краба-стригуна

На Камчатке задержали мужчину, пытавшегося незаконно продать краба-стригуна. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на УФСБ по региону.

По данным ведомства, контрабандист хотел реализовать 170 килограммов ракообразного. После задержания в Петропавловске-Камчатском силовики нашли склад фигуранта, который располагался в гараже. В нем лежали тонны замороженного краба, но документов не было.

Отмечается, что продукцию изъяли.

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