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09:24, 3 августа 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев объяснил возвращение из США в Россию

Лебедев заявил, что вернулся в Россию из США, потому что в РФ «все понятнее»

Кадр: группа «Ответошная» во «ВКонтакте»

Известный дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что в 1991 году вернулся в Россию после года жизни в США, поскольку на родине ему «все понятнее». Об этом он рассказал, отвечая на вопросы подписчиков в видео, опубликованном во «ВКонтакте».

По словам Лебедева, в то время возвращение из США в Россию было «немодным выбором». «Но я его сделал, потому что мне здесь все понятнее, роднее, и я понимаю, как здесь вообще существовать. Я могу договориться с людьми, я могу работать», — объяснил блогер.

Артемий Лебедев, будучи учащимся школы, переехал в Соединенные Штаты вместе с родителями. Там он посещал общеобразовательную школу. Спустя год, в 1991 году, будущий блогер покинул страну и вернулся в Россию. Тогда ему было 16 лет.

Впоследствии Лебедев неоднократно рассказывал, что ему очень не понравилась Америка. Так, в интервью телеведущей Юлии Меньшовой блогер заявил, что в этой стране нет свободы. Он также назвал ужасной школу, в которой учился в США.

Ранее дизайнер также назвал отличие россиян от американцев. По его мнению, россияне, в отличие от жителей США, крайне негативно относятся к спецслужбам.

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    Маргарита Щигарева
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