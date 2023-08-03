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05:35, 3 августа 2023Россия

Российский полковник предрек раздел Украины после краха Зеленского

Полковник Литовкин: Польша хочет раздела Украины после краха Зеленского

Фото: Sgt. Alex Soliday / Keystone Press Agency / Global Look Press

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин предрек раздел Украины после краха президента страны Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

По мнению российского военного, в будущем серьезные претензии Киеву может предъявить Польша, в частности за Волынскую резню. «Это пока поляки все надеются на то, что сегодня-завтра режим Зеленского рухнет, и они приступят к разделу Украины вместе с Россией, Венгрией и Румынией», — отметил он, добавив, что Варшава «себя немножко сдерживает», но это «до поры до времени».

Литовкин выразил мнение, что Польша использует Украину для достижения собственных целей. «То, что у поляков презрительное отношение к Украине, что они хотят за их счет заполучить земли на Востоке, это очевидно», — указал он. По его словам, Варшава «выполняет волю США, чтобы разорить Россию».

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    Марина Совина
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