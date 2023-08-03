Полковник Литовкин: Польша хочет раздела Украины после краха Зеленского

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин предрек раздел Украины после краха президента страны Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

По мнению российского военного, в будущем серьезные претензии Киеву может предъявить Польша, в частности за Волынскую резню. «Это пока поляки все надеются на то, что сегодня-завтра режим Зеленского рухнет, и они приступят к разделу Украины вместе с Россией, Венгрией и Румынией», — отметил он, добавив, что Варшава «себя немножко сдерживает», но это «до поры до времени».

Литовкин выразил мнение, что Польша использует Украину для достижения собственных целей. «То, что у поляков презрительное отношение к Украине, что они хотят за их счет заполучить земли на Востоке, это очевидно», — указал он. По его словам, Варшава «выполняет волю США, чтобы разорить Россию».