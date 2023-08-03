Банк России утвердил логотип цифрового рубля

Совет директоров Центробанка одобрил логотип цифрового рубля, состоящий из связанных между собой знака рубля и обрамляющей его окружности. Последняя, как пояснил регулятор, с одной стороны, повторяет форму традиционной монеты, а с другой — перекликается с логотипом Банка России.

Основными цветами появившегося у цифрового рубля логотипа станут кораллово-алый и белый. Предусмотрены белое изображение на красном фоне и обратная комбинация. Логотип интегрируют в банковские мобильные приложения, через которые пользователи смогут открывать цифровые кошельки и проводить операции с цифровыми рублями.

С 1 августа в России начал действовать закон о цифровом рубле, который будет выпускаться вместе с уже существующими формами денег. Он стал третьей формой нацвалюты наряду с наличной и безналичной. Хранить цифровые рубли и совершать операции с ними можно будет на специальной платформе, оператором которой станет Банк России.

Цифровой рубль представляет собой цифровой код, хранящийся в специальном электронном кошельке. От криптовалют платежное средство отличается тем, что выпускается исключительно Центробанком и обеспечивается его резервами.