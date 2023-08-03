Польшу назвали лохом из-за Украины

Журналист Важеха назвал Польшу лоховской после вызова посла в МИД Украины

Власти Польши унижаются перед Украиной, превращая страну в лоха, заявил польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха в своем Twitter-аккаунте.

Так он прокомментировал вызов польского посла в МИД Украины. По мнению журналиста, после этого отношения между странами вступили в новую фазу. Он подчеркнул, что у Варшавы было множество причин поступить точно так же, однако она всегда закрывала глаза на действия Киева. «Не знаю, существует ли в мире более лоховская страна, чем Польша», — заключил Важеха.

Ранее посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины из-за слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за оказанную помощь. В ходе встречи польскому послу заявили о недопустимости подобных высказываний.