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06:48, 3 августа 2023Мир

Польшу назвали лохом из-за Украины

Журналист Важеха назвал Польшу лоховской после вызова посла в МИД Украины

Фото: Agencja Wyborcza Pl / Reuters

Власти Польши унижаются перед Украиной, превращая страну в лоха, заявил польский публицист и обозреватель Лукаш Важеха в своем Twitter-аккаунте.

Так он прокомментировал вызов польского посла в МИД Украины. По мнению журналиста, после этого отношения между странами вступили в новую фазу. Он подчеркнул, что у Варшавы было множество причин поступить точно так же, однако она всегда закрывала глаза на действия Киева. «Не знаю, существует ли в мире более лоховская страна, чем Польша», — заключил Важеха.

Ранее посол Польши Бартош Цихоцкий был вызван в МИД Украины из-за слов министра канцелярии президента Польши Марчина Пшидача о неблагодарности Киева за оказанную помощь. В ходе встречи польскому послу заявили о недопустимости подобных высказываний.

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    Марина Совина
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