Пенсионерка не захотела жить в выигранном в лотерее элитном доме

Пенсионерка из Британии выиграла дом и решила продать его за 4,7 миллиона фунтов

Пожилая жительница британского графства Эссекс Джун Смит не захотела жить в выигранном в лотерее элитном доме. Пенсионерка решила продать недвижимость, передает Daily Mail.

Смит получила современное трехэтажное поместье с шестью спальнями в графстве Корнуолл в мае 2023 года. Она выиграла объект в лотерее Omaze Million Pound House Draw, купив билет за 25 фунтов стерлингов (около трех тысяч рублей по текущему курсу валют). По данным издания, дом оказался самым большим жильем, разыгранным в британской лотерее.

После победы Джун призналась, что не знает, как поступить с призом. Она провела в поместье отпуск вместе со своей семьей, а через три месяца выставила его на продажу за 4,7 миллиона фунтов (564,8 миллиона рублей). Женщина планирует подарить полученные с продажи средства своим детям и внукам.

Ранее пожилая жительница Британии Сьюзан Хэвенхэнд выиграла дом, купив лотерейный билет за 10 фунтов стерлингов. Стоимость выигранного женщиной трехэтажного жилья оценивается в 3,5 миллиона фунтов.