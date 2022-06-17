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Британская пенсионерка выиграла особняк в лотерею

Daily Mail: пожилая британка победила в розыгрыше дома, купив лотерейный билет

Фото: Shutterstock

Пожилая жительница Британии Сьюзан Хэвенхэнд выиграла дом мечты, купив лотерейный билет за 10 фунтов стерлингов (около 689,4 рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Стоимость выигранного женщиной трехэтажного дома оценивается в 3,5 миллиона фунтов стерлингов (около 241,32 миллиона рублей). Он расположен в районе Котсуолдс графства Глостершир. В особняке площадью 929 квадратных метров обустроены шесть спален со всей необходимой мебелью. Гостиная оборудована дровяной печью. В доме также есть тренажерный зал, сауна и кинотеатр, а на участке в 0,8 гектара находятся теннисный корт, бассейн с подогревом. Кроме того, для отдыха предусмотрены частная лесная зона, пруд и водопад.

Победительнице розыгрыша не придется платить никакие сборы или налоги за выигранный дом — все расходы организаторы взяли на себя. Вместе с особняком победительнице подарили 50 тысяч фунтов стерлингов (около 3,51 миллиона рублей) наличными, чтобы помочь ей устроиться на новом месте. Пенсионерка, проработавшая школьным учителем 38 лет, имеет право распорядиться недвижимостью любым образом — жить в ней, сдать в аренду или продать.

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Женщина поняла, что победила, после того, как организаторы поговорили с ее дочерью, живущей по соседству, и та подтвердила эту информацию. Хэвенхэнд и ее муж отпраздновали событие, купив по кружке пива всем посетителям паба.

«Мы проработали в сфере образования в общей сложности восемьдесят лет, так что это действительно поможет нам наслаждаться выходом на пенсию. У нас десять прекрасных маленьких внуков, которые будут просто в восторге от этого дома — все они тоже любят теннис, так что этим летом мы проведем наш собственный Уимблдонский турнир», — рассказала британка. Выигранные деньги женщина и ее супруг планируют вложить в покупку нового автомобиля — нынешний они приобрели 22 года назад.

Ударная волна
Полина Кислицына
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