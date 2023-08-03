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09:28, 3 августа 2023Ценности

Линдси Лохан без макияжа показала фигуру после родов

Актриса Линдси Лохан показала внешность без макияжа и фигуру после родов

Фото: face to face / Globallookpress.com

Американская актриса Линдси Лохан показала внешность без макияжа и фигуру после родов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором она запечатлела себя в зеркале в облегающем кроп-топе голубого цвета и серых шортах на высокой посадке. При этом на размещенном кадре видно, что на лице звезды фильма «Дрянные девчонки» отсутствует косметика, а волосы она распустила.

Фото: @lindsaylohan

«Я так горжусь тем, что смог достичь мой организм за все время беременности. Сейчас я восстанавливаюсь. Иметь ребенка — самая большая радость в мире!» — подписала она пост, который набрал боле 670 тысяч лайков.

В июле сообщалось, что у Линдси Лохан и ее супруга, финансиста Бадера Шаммаса, родился сын, которого пара назвала Луай, что в переводе с арабского означает «защитник». Известно, что актриса рожала в одной из клиник Дубая.

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    Мария Винар
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