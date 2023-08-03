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19:26, 3 августа 2023Ценности

Российская стилистка назвала пять удешевляющих мужскую внешность деталей

Стилистка Червова: облегающие рубашки и футболки удешевляют внешность мужчин

Фото: JaaoKun / Shutterstock / Fotodom

Российская стилистка Лена Червова назвала пять удешевляющих мужскую внешность деталей. Ее комментарий публикует портал «Страсти».

По словам специалистки, испортить образ способны тонкие джемперы, а также облегающие рубашки и футболки, которые подчеркивают недостатки фигуры. «Такая вещь будет дешевить, особенно, если у ее носителя есть небольшой живот. Мужчины часто руководствуются мнением, что если одежда налезла, значит, размер подходящий», — высказалась она.

Кроме того, эксперт внесла в список грязную обувь и подобранные не в тон к ней носки. Например, неудачна комбинация черных носков с белыми изделиями или синих — с коричневыми. В свою очередь, собеседница издания посоветовала носить подследники с кедами и мокасинами.

Ранее в августе стилист и телеведущий Владислав Лисовец назвал актуальный тренд для российских мужчин. Эксперт посоветовал им носить короткие шорты.

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    Алина Гостева
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