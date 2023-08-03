Минобороны подтвердило атаку шести беспилотников на Калужскую область

МО РФ: пресечена попытка ВСУ атаковать Калужскую область шестью беспилотниками

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Калужскую область шестью беспилотниками. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что все дроны были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО). Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. В ведомстве назвали атаку ВСУ терактом.

Об атаке на российский регион ранее сообщал его глава Владислав Шапша. Губернатор уточнил, что дроны сбили на юго-западе региона, подчеркнув, что на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Расстояние от Калужской области до Москвы составляет около 260 километров. Она граничит с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской и Орловской областями.