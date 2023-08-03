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08:36, 3 августа 2023Россия

Силы ПВО сбили шесть беспилотников при попытке пролета через Калужскую область

Калужский губернатор Шапша сообщил, что силы ПВО сбили 6 БПЛА в регионе

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при попытке пролета через Калужскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

Он отметил, что произошло это на юго-западе Калужской области. В результате происшествия никто не пострадал, разрушений на земле также удалось избежать, заверил Шапша.

«На месте работают оперативные службы», — пояснил глава региона.

4 июля сообщалось, что жители Калужской области заметили беспилотник, который впоследствии сбила система ПВО.

Тогда уточнялось, что устройство было вертолетного типа. Дрон направлялся в сторону Москвы.

В июне стало известно, что в Калужской области на трассу М3 упали два беспилотных летательных аппарата.

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    Анна Щербакова
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