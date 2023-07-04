В Калужской области сбили беспилотник
В небе Калужской области местная жители заметили беспилотник, его сбили. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.
Источник ТАСС уточняет, что в российском регионе сбили беспилотник вертолетного типа, который направлялся в сторону Москвы.
Утром во вторник, 4 июля, дроны сбили в районе села Валуево в Новой Москве. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. По данным Mash, два беспилотника над городом сбила система ПВО. В свою очередь, источник ТАСС в экстренных службах сообщает, что дроны были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ)
Также сообщается, что дрон-камикадзе нанес удар по административному зданию на территории одного из военных объектов в подмосковной Кубинке. Известно, что это произошло в районе четырех часов утра.