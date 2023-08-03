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18:52, 3 августа 2023Бывший СССР

МИД Молдавии опроверг слухи о создании гостиницы в посольстве в России

МИД Молдавии опроверг слухи о превращении посольства в России в гостиницу

Фото: Andrew Neel / Unsplash

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии Игорь Захаров выступил с опровержением появившихся ранее в сети слухов о возможном превращении здания посольства в России в гостиницу. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат заявил, что здания, находящиеся в ведении посольства, используются согласно международному законодательству о дипломатических миссиях.

«Наше посольство в РФ не осуществляет хозяйственно-экономическую деятельность», — сказал Захаров.

Ранее глава МИДЕИ Молдавии Нику Попеску назвал решение Кишинева сократить численность сотрудников посольства России в республике ответом на «неуважительную политику» в адрес молдавских граждан.

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    Алевтина Запольская
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