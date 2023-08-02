Молдавия назвала высылку дипломатов России ответом на «неуважительную политику»

МИД Молдавии назвал высылку дипломатов РФ ответом на «неуважительную политику»

Глава МИД Молдавии Нику Попеску назвал решение Кишинева сократить численность сотрудников посольства России в республике ответом на «неуважительную политику» в адрес молдавских граждан. Об этом он заявил в интервью порталу deschide.md.

«Россия и до этого решения применяла неуважительную политику по отношению к гражданам нашей страны. В значительной степени это решение приходит в ответ на эту политику России», — сказал он.

Попеску считает, что Россия предпочла не проводить уважительную и дружественную политику в отношении Молдавии, а быть государством, создающим проблемы и негативные последствия. Как утверждает глава МИД, об этом говорит совокупный эффект различных ситуаций в политической, торговой и энергетической областях. Он отметил, что решение Молдавии о сокращении посольства РФ вписывается в логику деятельности нескольких стран.

Ранее МИД России начал проработку конкретных мер в ответ на действия Кишинева. Российская сторона рассматривает решение Молдавии как очередной недружественный шаг, который направлен на разрушение отношений двух государств. Директор Второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что от сокращения дипмиссии пострадают простые молдавские граждане.